Ульянов: КНР, Иран и РФ провели полезные неформальные консультации по ядерной сделке

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Иран, КНР и Россия провели полезные неформальные консультации перед началом венских переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Встреча помогла лучше понять обновленную позицию Ирана, сообщил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Китай, Иран и Россия провели сегодня трехсторонние неформальные консультации в рамках подготовки официального возобновления венских переговоров 29 ноября. Обмен мнениями был полезен прежде всего для лучшего понимания обновленной переговорной позиции Тегерана", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 29 ноября начнется седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был прерван в июне из-за выборов в Иране и формирования там нового правительства.