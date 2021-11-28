{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Ульянов: КНР, Иран и РФ провели полезные неформальные консультации по ядерной сделке

Как сообщил постпред РФ, встреча помогла лучше понять обновленную позицию Ирана

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Иран, КНР и Россия провели полезные неформальные консультации перед началом венских переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Встреча помогла лучше понять обновленную позицию Ирана, сообщил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Китай, Иран и Россия провели сегодня трехсторонние неформальные консультации в рамках подготовки официального возобновления венских переговоров 29 ноября. Обмен мнениями был полезен прежде всего для лучшего понимания обновленной переговорной позиции Тегерана", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 29 ноября начнется седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был прерван в июне из-за выборов в Иране и формирования там нового правительства.

Теги
ИранРоссияКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
Кремль надеется, что контакты Путина и Байдена состоятся до конца года
Точной даты пока нет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать полностью