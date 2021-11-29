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Визит президента Вьетнама в Россию
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Путин 30 ноября проведет переговоры в Москве с президентом Вьетнама

Президенты намерены обменяться мнениями по региональной повестке дня

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник, 30 ноября, в Москве переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, проинформировала пресс-служба Кремля.

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"Планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также обменяться мнениями по региональной повестке дня", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил в эксклюзивном интервью ТАСС Нгуен Суан Фук, во время предстоящего визита в Москву он намерен обсудить с Путиным стратегические направления развития связей двух стран. Он также отметил, что Вьетнам и Россия эффективно поддерживают друг друга в борьбе с пандемией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВьетнамНгуен Суан ФукВизит президента Вьетнама в Россию
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