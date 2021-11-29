Посольство РФ в КНР заявило, что сотрудничество Крыма и Китая обладает большим потенциалом

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество Республики Крым и Китая обладает большим потенциалом. Об этом заявил в понедельник советник-посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев, выступая на презентации "Крым - Китай: давайте знакомиться" в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине.

"Мы уверены, что у сотрудничества Республики Крым с Китаем большой потенциал, и мы искренне надеемся на активизацию крымско-китайского взаимодействия в ближайшие годы", - сказал он.

По словам Желоховцева, "в последние годы развиваются культурные, образовательные и деловые связи Крыма с Китаем". "Растет популярность китайского языка среди крымских школьников и студентов, на базе Крымского федерального университета успешно функционирует информационный центр Китая в республике Крым", - отметил советник-посланник. Он также указал на то, что крымские города Ялта и Саки связаны побратимскими отношениями с китайскими городами Санья и Цюнхай (провинция Хайнань, южный Китай).

В рамках встречи в Российском культурном центре состоялась презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала Крыма. Гостям был представлен документальный фильм о полуострове.

Фотовыставка о Крыме

С 26 ноября по 9 декабря в РКЦ также проходит фотовыставка о Республике Крым. Она включает в себя 32 работы семи российских фотографов. Как заявили ТАСС в РКЦ, для экспозиции были специально отобраны пейзажные фотографии, представляющие Крым в разные времена года. Выставка организована при содействии региональной общественной организации "Организация сотрудничества "Крым - Чжунго", Российского культурного центра в Пекине, посольства РФ в КНР.

"Мы хотим создать впечатление о Крыме у людей, которые здесь никогда не были", - сказал в видеоприветствии к участникам встречи генеральный директор организации "Крым - Чжунго" Геннадий Потапенко.

По его словам, вместе с другими крымскими фотографами он создавал снимки для этой экспозиции. "Вместе с другими авторами я снимал эти фотографии. <...> Именно дружба сделала эту выставку возможной. Мы надеемся, что и в Китае мы найдем единомышленников, которые станут нашими друзьями", - добавил он.

Потапенко также отметил, что в настоящее время аналогичная экспозиция проходит в торгово-выставочном центре Poly в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) в рамках выставки Guangzhou International Public Art Fair. Как указал он, ее организаторы высоко оценили работы российских фотографов, стороны договорились об обмене экспозициями.