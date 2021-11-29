Володин призвал парламенты Европы выработать стандарты преодоления миграционных кризисов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) предложил призвать парламенты Европы и межпарламентские организации выработать единые стандарты для преодоления миграционных кризисов.

"Нам было бы правильно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

По словам Володина, занимающего пост председателя ПА ОДКБ, о единых стандартах необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства, при этом страны по-разному оценивают действия тех, кто столкнулся с потоком мигрантов.

"Мы не можем согласиться с этим подходом, поэтому считаем правильным, чтобы были разработаны именно единые стандарты", - подчеркнул Володин.