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Миграционный кризис в Европе

Володин призвал парламенты Европы выработать стандарты преодоления миграционных кризисов

По словам спикера Думы, о единых стандартах необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) предложил призвать парламенты Европы и межпарламентские организации выработать единые стандарты для преодоления миграционных кризисов.

"Нам было бы правильно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

По словам Володина, занимающего пост председателя ПА ОДКБ, о единых стандартах необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства, при этом страны по-разному оценивают действия тех, кто столкнулся с потоком мигрантов.

"Мы не можем согласиться с этим подходом, поэтому считаем правильным, чтобы были разработаны именно единые стандарты", - подчеркнул Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПроблема нелегальной миграции в Европе
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