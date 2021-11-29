МИД: действия Израиля подрывают шансы на появление независимого государства Палестины

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Деятельность Израиля по возведению поселений на Западном берегу реки Иордан грозит окончательно подорвать и без того хрупкие шансы на появление в будущем независимого палестинского государства. Об этом заявил в понедельник заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Алексей Скосырев на онлайн-конференции, приуроченной к Международному дню солидарности с палестинским народом.

"Создаваемые Израилем реалии на земле или факты на местности грозят окончательно подорвать и без того хрупкие шансы на появление когда-либо в будущем независимого палестинского государства. И в таких условиях многие ближневосточные эксперты предсказывают реализацию в будущем одногосударственного сценария", - сказал он.

По словам Скосырева, достижение всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования было и остается приоритетом российской ближневосточной политики, и позиция Москвы по отношению к этой застарелой проблеме остается неизменной многие десятилетия. "Мы считаем, что обретение Палестиной национального суверенитета станет важным фактором обеспечения мира на Ближнем Востоке. Именно поэтому считаем, что ежегодное празднование международного дня солидарности с палестинским народом является важным напоминаем международному сообществу о его ответственности за реализацию соответствующих решений Совета Безопасности ООН", - указал он.

Дипломат отметил, что в эту дату важно сказать об опасности любых односторонних мер, способных предопределить урегулирование спорных вопросов окончательного статуса палестинского государства. "Это касается прежде всего действий, связанных с наращиванием незаконной поселенческой активности Израиля на Западном берегу реки Иордан, с попытками Израиля изменить исторический статус-кво в комплексе мечети Аль-Акса, которые мы наблюдаем последнее время, с практикой экспроприации земель и сноса палестинских домов", - добавил он.

Скосырев напомнил, что такие шаги Тель-Авива стали возможны в первую очередь из-за односторонней и ангажированной позиции прежней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. "Но после ее ухода большинство принятых на ближневосточном, в частности на палестино-израильском, треке решений, таких как признание всего Иерусалима в качестве столицы Израиля и перенос туда посольства, до сих пор остались неизменны. Таким образом, ожидания многих политиков и экспертов о том, что после победы на президентских выборах Джо Байдена позиция США будет изменена или скорректирована, не оправдались", - указал он.

Пути решения конфликта

"Мы видим, насколько актуальной является задача по нахождению выхода из сложившегося тупика в ближневосточном урегулировании и считаем, что путь к этому лежит через перезапуск израильско-палестинских переговоров под эгидой "квартета", - отметил дипломат.

Скосырев также подчеркнул, что на пользу делу пошла бы консолидация объединения палестинских рядов на платформе Организации освобождения Палестины. "Выполнение этой задачи позволило бы укрепить позиции палестинцев на международной арене, в то время как сохраняющийся раскол между Западным берегом реки Иордан и сектором Газа играет на руку только противникам двухгосударственного урегулирования", - добавил он.

При этом дипломат отметил, что в России дорожат высоким уровнем отношений с Палестиной и Израилем и интенсивным дружественным диалогом, в том числе на высшем уровне.

"Мы верим, что совместными усилиями сможем приблизить время, когда палестинцы достигнут национальной независимости, создадут свое государство, существование которого станет важным элементов системы мира и безопасности в регионе", - заключил Скосырев.