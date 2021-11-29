Рябков заявил, что встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатывается

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме прорабатывается. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, и я думаю, что эта встреча состоится. Мы сейчас согласовываем графики", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в Швеции 2-3 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала на брифинге, что на полях мероприятия Лавров планирует провести ряд двусторонних встреч, в частности, подтверждены встречи с главами МИД Испании, Сербии, Австрии, генсеком ОБСЕ, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.