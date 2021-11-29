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Рябков заявил, что саммит лидеров США и России прорабатывается

По словам замглавы МИД РФ, обсуждается не очный контакт

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Работа по подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена находится на продвинутой стадии, обсуждается не очный контакт, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учетом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой. Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится", - сказал он.

Рябков добавил, что работа по подготовке саммита находится "в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов".

На саммите в Женеве в июне президенты России и США договорились возобновить консультации по стратегической стабильности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоРябков, Сергей Алексеевич
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