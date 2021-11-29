Володин назвал приоритетной задачей ПА ОДКБ реализацию решений глав государств

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетной задачей Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) реализацию решений глав государств - членов организации и содействие на парламентском уровне ратификации подписанных договоров. Об этом он заявил на заседании ПА ОДКБ в понедельник.

"Хочу еще раз подчеркнуть: в рамках парламентского измерения нам необходимо реализовать все решения, принятые главами наших государств. Это наша задача, мы должны ее решать в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдумы.

"Одна из важнейших задач Парламентской ассамблеи - содействие ратификации договоров, подписанных главами наших государств, в рамках ОДКБ. В этом году во всех странах - членах организации завершены необходимые процедуры по четырем международным правовым актам, принятым в ОДКБ. Таким образом, сегодня 56 таких договоров вступили в силу. Еще три подписаны по итогам прошедшей в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности", - добавил он.

По словам Володина, занимающего пост председателя ПА ОДКБ, один из договоров предусматривает возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в операциях под эгидой ООН через "координирующее государство - член ОДКБ". "В этой связи на сегодняшнее пленарное заседание внесен для обсуждения и принятия модельный закон "О миротворческой деятельности и миротворческих силах", - сказал председатель Госдумы.

Володин также напомнил, что в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ от 2 декабря 2020 года лидеры стран - членов организации договорились активизировать сотрудничество для защиты здоровья и благополучия граждан при пандемии и других подобных угрозах. "В этой связи мы включаем в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы рекомендации по законодательному обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнул он.

Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Также на сайте нижней палаты российского парламента сообщается, что спикер Госдумы предложил провести заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване. "Учитывая, что Армения председательствует в ОДКБ, можно было бы провести заседание в Ереване. Давайте тогда проработаем возможность проведения заседания совета в Ереване", - приводятся слова Володина в сообщении.

Кроме того, участники ПА ОДКБ договорились провести в Нур-Султане заседание круглого стола по ситуации в Афганистане. С таким предложением выступил спикер Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, отмечается в сообщении.

"Давайте готовить по предложению Нурлана Зайруллаевича проведение круглого стола в Казахстане, в Нур-Султане. Время и формат нам нужно будет дополнительно обсудить", - добавил Володин.

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