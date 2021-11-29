Рябков заявил, что США тратят значительные средства на дестабилизацию обстановки в России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вашингтон не оставляет попыток сдержать развитие России и тратит значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России", - сказал он.

По словам замминистра, соответствующие шаги предпринимаются американской стороной "под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества". "Большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям, - продолжил он. - Причем делается это под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия".

Как отметил Рябков, российская сторона отмечает, что "с годами американская пропаганда и дезинформация приобретают более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы". "Информационная война, на которой, как считают американцы и некоторые их союзники, все средства хороши, ведется по всем линиям, в частности в социальных сетях и мессенджерах. Целевая аудитория - молодежь".

Москва не позволит Вашингтону вмешиваться во внутренние дела РФ, а на подобные попытки намерена отвечать жестко и решительно, заявил Рябков.

"Мы никому не позволим разговаривать с Россией менторским и высокомерным тоном и тем более совать нос в наши дела. Ответ будет жестким и решительным", - заявил он.