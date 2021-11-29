Медведев призвал не допустить возникновения в России этнических анклавов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские власти не должны допустить возникновения на территории страны этнических анклавов. Об этом на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - подчеркнул Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности констатировал, что "примеров такого рода анклавов в мире предостаточно". "И все они являются рассадниками преступности", - подчеркнул он.

Он призвал уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи с внутренней миграцией населения между регионами РФ.

На совещании он отметил, что "по различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север". При этом многие свой выбор останавливают на городских агломерациях - Москве, Петербурге, а также на Краснодарском крае.

"Это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей. Тем не менее это создает диспропорции в расселении людей по территории страны, эти диспропорции увеличиваются, и этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания", - сказал Медведев.

По его словам, чтобы работать по всему комплексу вопросов, касающихся миграционной политики в самых разных сферах, "требуется согласованная деятельность всех заинтересованных министерств и ведомств".

Эффективность законодательного регулирования

Медведев заявил о повышении в последние годы эффективности законодательного регулирования в сфере государственной миграционной политики. "За последние годы ситуация в этой сфере (в сфере миграционной политики - прим. ТАСС) стала более упорядоченной и прозрачной, эффективность законодательного регулирования повысилась, был оптимизирован целый ряд процедур, который дает иностранным гражданам право на пребывание в нашей стране, на ведение трудовой деятельности, на получение образования", - сказал он.

"Нужно подготовить дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности в стране по этому направлению, конечно, [по] укреплению ее экономики и социальной сферы. Имею в виду такую качественную миграционную политику", - продолжил зампред СБ РФ. Он добавил, что Россия открыта для тех, кто уважает ее законы, культуру, язык, "кто готов честно и добросовестно работать".

Медведев также выступил за усиление госконтроля в сфере миграции. "Надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", - сказал он.

На его взгляд, "нужны также дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в РФ".

Преступность в среде мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности заявил о серьезной обеспокоенности в связи с ростом числа правонарушений среди мигрантов в РФ. "Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть", - сказал он.

По его словам, "во многом это связано с застарелой проблемой незаконной миграции". "Немало иностранных граждан в нашей стране по-прежнему находятся с нарушением срока пребывания, они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки по стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах", - перечислил зампред Совбеза РФ.

По его оценке, "особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки".

Легальное привлечение трудовых мигрантов

Медведев считает нужным проработать меры по легальному привлечению трудовых мигрантов. "Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики, это касается и сельского хозяйства, и строительного сектора, и жилищно-коммунального сектора", - сказал он.

"Я в феврале текущего года на совещании также говорил о необходимости проработать дополнительные меры, которые позволяют легально привлекать иностранных граждан к деятельности в этой сфере. Что особенно важно, хотел бы еще раз это подчеркнуть, без ущемления прав и преимуществ, которыми обладают российские работники", - продолжил зампред Совбеза.

Он в целом отметил, что произошло много изменений в связи с пандемией, но предпринимались определенные действия для того, чтобы защитить права, в том числе и мигрантов. "По-прежнему сохраняется весьма большое количество проблем", - заметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также призвал развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках соглашений России с зарубежными партнерами. В этой связи он напомнил, что есть специальные проекты с Узбекистаном для привлечения граждан для работы в строительной отрасли.

"Особое внимание следует уделять взаимодействию с высококвалифицированными специалистами, упрощать порядок их доступа на российский рынок труда. Собственно, такой курс был взят некоторое время назад, и именно по таким специалистам были сформированы преференции и дополнительные возможности для того, чтобы они могли трудиться в нашей стране", - добавил Медведев.

Новые миграционные волны

Медведев считает, что РФ нужен мониторинг угроз в регионах мира, откуда могут исходить волны миграции. "Наша задача - вести постоянный мониторинг обстановки в Ближневосточном и других регионах мира, откуда могут исходить новые миграционные волны", - указал он. По его словам, "это касается и ситуации вокруг России, ее партнеров по Евразийскому экономическому союзу, по ОДКБ и по СНГ".

Медведев отметил, что на совещании речь пойдет в целом о вопросах, связанных с повышением эффективности государственной миграционной политики. Он напомнил, что такое поручение ранее было дано президентом РФ.

Ситуация на белорусско-польской границе

Медведев назвал ситуацию на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные отсроченные последствия.

"Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия, причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать", - заявил он.

Медведев сообщил, что планирует провести серию совещаний по миграционной проблематике, как это поручил Владимир Путин. Замглавы СБ РФ предложил участникам совещания обсудить, в частности, тот опыт, который имеет правительственная комиссия по миграционной политике и рабочая группа по реализации концепции миграционной политики.