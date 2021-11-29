В Минобрнауки РФ заявили, что страны БРИКС расширят сотрудничество в сфере инноваций

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия, Россия) договорились расширить сотрудничество в сфере инноваций и технологий, а также активизировать работу своих центров в области трансфера технологий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобрнауки России по итогам девятой встречи министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС.

Отмечается, что представители стран подвели итоги шестилетия с момента принятия меморандума о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций. Встреча состоялась в режиме видеоконференции в рамках индийского председательства в БРИКС. Стороны отметили важную роль инноваций как одного из ключевых двигателей экономического и социального развития, в том числе в восстановлении экономик после пандемии.

"В этой связи государства пятерки единогласно поддержали инициативу Индии по принятию Плана инновационного сотрудничества стран БРИКС на 2021-2024 годы. Мероприятия в рамках Плана призваны активизировать сотрудничество сети центров стран БРИКС в области трансфера технологий, сформировать прямую кооперацию между участниками инновационной цепочки, а также обеспечить устойчивое развитие пятистороннего сотрудничества в соответствии с новым технологическим укладом", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что по итогам встречи были приняты Декларация министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС и Календарь мероприятий на 2021-2022 годы. Следующая встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС состоится в 2022 году в Китае.