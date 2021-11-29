Замглавы МИД заявил, что постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Постпредство России при НАТО в Брюсселе, скорее всего, не возобновит свою работу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся [в Брюссель]", - сказал он.

По мнению Грушко, это связано с возвращением политики НАТО по "парированию угрозы с востока", что сейчас является ключевой задачей альянса.

"Самое главное для нас, реалистов, что это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили", - сказал он.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию сотрудников российского постпредства.