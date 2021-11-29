Грушко заявил, что Россию тревожит искусственно нагнетаемая НАТО ситуация в Черном море

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена искусственным нагнетанием НАТО ситуации в Черноморском регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, действительно нас тревожит ситуация в Черноморском регионе. Она искусственно нагнетается [НАТО]", - отметил он.

Отвечать на угрозы безопасности, отметил он, РФ позволяет сформулированная еще в царской России формула "Армия и флот", а также добавившиеся ВКС РФ. При этом, заявил он, разговоры о милитаризации Крыма - явное преувеличение. "С екатерининских времен там всегда стоят флот и армия. Самолеты появились позже, но тем не менее российское военное присутствие было мощным во все время - это был фактор мира и безопасности", - отметил он.

Грушко напомнил, что в НАТО входит уже не одно, а два прибрежных государства - Болгария и Румыния. Таким образом, отметил он, заявляя об обеспокоенности присутствием РФ в регионе, НАТО на самом деле проецирует военную силу на акваторию.

"Мы видим все больше попыток обеспечить присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря. Турецкие партнеры четко придерживаются режима конвенции Монтрё. Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться. Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность", - заключил он.