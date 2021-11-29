Постпред при ОЗХО: РФ будет добиваться ответов от западных стран по ситуации с Навальным

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия намерена продолжать добиваться ответов от Франции, Швеции, Великобритании и Германии по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на 26-й сессии Конференции государств - участников организации.

По его словам, "есть признаки провокации, политизации всего этого дела". "Мы будем добиваться ответов от Франции, Швеции, Великобритании и Германии, и сделаем все, чтобы установить правду в этой мутной истории", - заявил он.

Шульгин напомнил, что упомянутые страны так и не ответили на вопросы, поставленные российской стороной, а технический секретариат ОЗХО отклонил предложение Москвы по совместному исследованию оставшихся в распоряжении организации и в РФ биоматериалов Навального.

Ранее более 50 стран, в число которых вошли США и Великобритания, распространили в ОЗХО заявление, в котором утверждается, что РФ несет ответственность за использование токсичного химиката в качестве оружия против блогера Алексея Навального, и содержится призыв к России "предоставить необходимые пояснения [по ситуации] в соответствии с обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было, и отмечал готовность Москвы к всестороннему взаимодействию с Германией.