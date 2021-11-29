Песков сообщил, что контактов Путина с новым премьер-министром Японии пока нет в планах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Контактов президента РФ Владимира Путина с новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой пока нет в планах. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока на высшем уровне каких-то четких планов нет [по контактам]", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

В октябре посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки сказал, что принципиальная договоренность о встрече Кисиды с Путиным достигнута, но говорить о конкретной дате пока рано.

Путин и Кисида провели первый телефонный разговор 7 октября. Во время него Путин поздравил японского премьера со вступлением в должность, а Кисида поздравил российского лидера с днем рождения. Как сообщил тогда Песков, Путин и Кисида не обсуждали график личных контактов, но стороны заинтересованы в продолжении диалога.

Обе палаты японского парламента 4 октября большинством голосов избрали Фумио Кисиду 100-м по счету премьер-министром Японии. 29 сентября он занял должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Выборы нового руководителя прошли в связи с истечением полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в 2020 году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.