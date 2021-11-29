Захарова: оказание РФ гуманитарной помощи Донбассу не противоречит минским соглашениям

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оказание гуманитарной помощи Донбассу со стороны России ни в коей мере не противоречит минским соглашениям. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В соответствии с пунктом 11 "комплекса мер" Донбасс в рамках законодательства об особом статусе будет иметь право осуществлять трансграничное сотрудничество с регионами РФ, а центральные власти, то есть Киев, должны ему оказывать в этом содействие. В этом плане российские действия ни в коей мере не противоречат минским соглашениям - в отличие от действий украинских властей, а также ЕС, который вместо гуманитарной помощи раздумывает о направлении киевским властям прямой военно-технической поддержки", - указала она.

Кроме того, Россия призывает Евросоюз воздерживаться от шагов и заявлений, наносящих ущерб мирному урегулированию на Украине.

"Призываем Евросоюз еще раз внимательно прочитать резолюцию 2202 (2015) СБ ООН, одобрившую минский комплекс мер и приветствовавшую декларацию лидеров "нормандского формата" в его поддержку, а также объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ", - сказала Захарова.