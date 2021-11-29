Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

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Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, - сказал он. - Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе".

"Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", - добавил Песков.