Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе.
Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, - сказал он. - Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе".
"Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", - добавил Песков.