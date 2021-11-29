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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне"
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе.

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Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, - сказал он. - Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе".

"Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", - добавил Песков.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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