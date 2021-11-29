Россия рассчитывает на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества с ОАЭ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия хотела бы, чтобы отношения Москвы и Абу-Даби углублялись и развивались по восходящей. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на торжественном приеме по случаю празднования 50-летней годовщины образования ОАЭ и 50-го юбилея с момента установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и РФ.

"Я хотел бы, чтобы наши отношения развивались по восходящей, чтобы ничто их не омрачало, чтобы наше взаимопонимание углублялось, чтобы мы могли чаще и больше ездить друг к другу", - сказал Панкин.

По его словам, 50 лет - серьезный срок для испытания отношений одного государства с другим, но 50 лет - "ничтожный срок для длинного будущего пути такого государства как ОАЭ". "Мы видим, как за 50 лет к этому первому, небольшому и далеко не последнему юбилею на этом длинном пути Объединенные Арабские Эмираты пришли с огромным багажом технологическим, экономическим, культурным. Развитие впечатляет, развитие ошеломляет", - добавил он.

Панкин подчеркнул, что на протяжении этих лет в отношениях двух стран всегда превалировали и уважение, и взаимопонимание, и тесное сотрудничество, которое поднимается все выше и выше. Заместитель главы МИД отметил, что прочным фундаментом сотрудничества Москвы и Абу-Даби являются очень теплые и тесные отношения между руководством двух стран, богатая ткань отношений деловых кругов и ведомств в различных сферах.

"Мы можем только радоваться тому, как Объединенные Арабские Эмираты уверенно показывают ярчайшие примеры в технологическом и модернизационном планах", - отметил замглавы МИД. Он также напомнил, что ОАЭ являются излюбленным местом для российских туристов.

Дипломатические отношения между СССР и ОАЭ установлены 8 декабря 1971 года. В 1986 году открыто посольство СССР в Абу-Даби, в 1987 году посольство ОАЭ в Москве. В декабре 1991 года ОАЭ признали Российскую Федерацию в качестве правопреемника СССР.