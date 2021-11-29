Собянин назначил семерых из 14 членов Мосгоризбиркома

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил семь членов Московской городской избирательной комиссиинового состава. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте мэра и правительства столицы в понедельник.

"В соответствии с федеральным законом, <...> назначить членами Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Аленькина Игоря Владимировича, выдвинутого политической партией "Зеленая альтернатива"; Вавилова Станислава Владимировича, выдвинутого политической партией "Гражданская платформа"; Ермолова Юрия Алексеевича, выдвинутого Московской городской избирательной комиссией; Кириллову Ольгу Евгеньевну, выдвинутую Центральной избирательной комиссией; Кузнецову Римму Владимировну, выдвинутую советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского; Попова Владимира Петровича, выдвинутого советом депутатов муниципального округа Рязанский; Халилулина Фаяса Ватеховича, выдвинутого политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", - значится в указе.

Ранее семь членов городской избирательной комиссии утвердили депутаты Мосгордумы.

Срок полномочий действующего состава Мосгоризбиркома истекает 8 декабря. В комиссию входят 14 членов с правом решающего голоса, семь из них назначает Мосгордума, еще семь - мэр Москвы на основании предложений ЦИК, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и городской комиссии предыдущего состава.

Новый состав комиссии избирается на пять лет. В состав комиссии могут входить не более семи членов, являющихся государственными или муниципальными служащими, а также не менее четырех кандидатур на основе предложений политических партий.