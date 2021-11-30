В новом составе Мосгоризбиркома продолжат работать 11 из 14 действующих членов комиссии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Состав Мосгоризбиркома обновится в декабре примерно на 20%, в комиссии продолжат работать 11 из 14 действующих ее членов.

Депутаты Мосгордумы утвердили семь членов Мосгоризбиркома 24 ноября. Еще семерых назначил мэр Москвы Сергей Собянин, чей указ был опубликован в понедельник. Решения были приняты на основании предложений ЦИК, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и городской комиссии предыдущего состава.

Так, членами избирательной комиссии на пять лет назначены Юрий Ермолов, являющийся на данный момент председателем Мосгоризбиркома, его заместитель Дмитрий Реут и секретарь комиссии Владимир Попов, а также действующие члены избиркома с правом решающего голоса Евгений Андриенко, Станислав Вавилов, Николай Геращенко, Вячеслав Дунаев, Ольга Кириллова, Рима Кузнецова, Александр Ноздрин, Фаяс Халилулин.

Кроме того, в состав Мосгоризбиркома были назначены Игорь Аленькин, Ольга Кудрявцева и Марина Прозорова.

Срок полномочий действующего состава Мосгоризбиркома истекает 8 декабря. Новый состав комиссии избирается на пять лет. В состав комиссии могут входить не более семи членов, являющихся государственными или муниципальными служащими, а также не менее четырех кандидатур на основе предложений политических партий.

Как сообщала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, нынешний председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов принял решение покинуть пост главы комиссии, в следующем составе он останется ее членом. Претендентами на вакантный пост являются член МГИК Ольга Кириллова и заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. Председателя, заместителя и секретаря избирают на первом заседании.