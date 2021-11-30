Ульянов заявил, что переговорщики по ядерной сделке Ирана используют имеющиеся наработки

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ходе седьмого раунда переговоров решили продолжить работу на основе прогресса, который был достигнут в ходе предыдущих раундов. Об этом сообщил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов группе российских журналистов, в числе которых был корреспондент ТАСС.

Российский дипломат отметил, что итогом заседания 29 ноября можно считать неплохой старт рабочего процесса, поскольку представители новой иранской делегации проявили определенную гибкость по ряду очень важных вопросов. "Самое важное в том, что решено возобновить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня этого года, - сказал Ульянов. - Все наработки, которые появились в конце июня, легли сейчас в основу дальнейшей работы".

Например, иранцы, для которых главным вопросом остается отмена американских санкций, согласились, что параллельно следует работать и по ядерному направлению, которое предполагает возвращение Тегерана к первоначальным параметрам ядерной сделки, заключенной в 2015 году, отметил постпред РФ.

Две рабочие группы

Как информировал Ульянов, в ходе состоявшейся встречи была достигнута договоренность о ближайших первоочередных шагах. Так, возобновляют деятельность две рабочие группы.

"30 ноября состоится заседание рабочей группы по снятию санкций [США], где, как мы понимаем, иранцы должны представить обновленные элементы своей позиции, - рассказал дипломат. - 1 декабря состоится заседание группы по ядерным вопросам".

Российский постпред на этом фоне констатировал, что рабочий процесс с целью восстановления СВПД можно считать запущенным. Правда, он будет проходить нелегко из-за больших противоречий между Ираном и западными участниками по многим пунктам, добавил высокопоставленный российский дипломат. При этом, по его словам, состоявшиеся у него отдельные беседы со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли показали, что все без исключения настроены на достижение позитивного результата. "В этом заключается важнейшая предпосылка успешного продолжения и завершения переговоров", - подчеркнул он.

"Разумной альтернативы восстановления СВПД нет и быть не может. Это подтвердили сегодня все участники, включая иранцев и американцев", - резюмировал постпред РФ, который возглавляет российскую делегацию на переговорном процессе в Вене.

Оценка позиции Ирана

Как рассказал российский постпред, звучащие требования от иранской стороны по снятию санкций США являются обоснованными. Что касается элементов в подходах новой делегации Ирана, то, заметил Ульянов, в полном объеме их получится оценить, когда дело перейдет к редактированию проектов документов, которые были разработаны в ходе первых шести раундов.

"Для Ирана важно получить гарантии того, что не будет повторения истории с выходом США из ядерной сделки и введения очень чувствительных санкций в отношении Тегерана", - пояснил дипломат.

Новая иранская делегация также не готова напрямую беседовать с американской делегацией, которая присутствует в Вене для отдельных консультаций с участниками СВПД. "Здесь ничего не изменилось", - сказал Ульянов в ответ на соответствующий вопрос.

Возможный план "Б" у США

Говоря об оценке американской позиции, Ульянов сообщил, что США по-прежнему настроены на переговорное дипломатическое решение. Однако с учетом продолжающегося очень серьезного развития иранской ядерной программы у американцев возникают сомнения в достижимости успешного переговорного решения, поэтому в качестве запасного варианта они говорят, что разрабатывают план "Б", сказал Ульянов.

Он предположил, что такой план может, по всей видимости, быть связан с осуществлением мер дополнительного давления на Иран. "Но речь идет о запасном варианте. Сейчас все внимание уделено дипломатическим усилиям", - указал постпред РФ.

Россия негативно относится к подобным предостережениям со стороны США, поскольку такие заявления не способствуют формированию здоровой атмосферы на переговорах, о чем российская делегация американцам со всей откровенностью говорит, заверил Ульянов.

Возможность новой встречи на неделе

Ульянов сообщил, что пока непонятно, как долго продлится текущий раунд переговоров в Вене. "Столько, сколько потребуется, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Вполне возможно, что до конца недели будет еще одна встреча на уровне глав делегаций".

Cедьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне этого года из-за выборов в Иране. За прошедшие шесть раундов переговоров с апреля по июнь 2021 года переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к его ядерным обязательствам.