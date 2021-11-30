Антонов заявил, что Госдеп преднамеренно искажает факты о высылке дипломатов РФ из США

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов РФ из США. Об этом заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он прокомментировал слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалины Портер, которая утверждала, что отъезд 55 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. "В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты", - отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство указало, что в случае отказа покинуть США дипломаты РФ будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. "Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении", - подчеркнул посол.

Он пояснил, что "именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне". "Замечу, что в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США", - указал глава российской дипмиссии. Антонов добавил, что "США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства".

Официальный представитель Госдепартамента утверждала, что США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским. По версии Портер, Москва и Вашингтон будут заполнять свои дипмиссии сотрудниками "на ротационной основе". Отвечая на вопрос о визовых проблемах между двумя странами, она указала, что США "продолжат обсуждать этот вопрос с Россией".

Позиция РФ

По его словам, Россия выступает за обнуление вместе с США на взаимной основе всех дипломатических рестрикций последних лет.

"Мы - за честный и уважительный диалог по всем визовым "раздражителям". Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий", - отметил посол. Его ответы на вопросы СМИ размещены в Facebook посольства России в США.

"Наши предложения остаются на "столе переговоров", - заключил Антонов.

В начале ноября посол заявил, что без урегулирования данных проблем выстроить нормальные отношения между двумя странами будет невозможно.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая сократит перечень предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.