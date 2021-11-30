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Россия доставит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи 1 декабря

Россияне, граждане стран ОДКБ и афганские студенты, обучающиеся в России, будут вывезены из Афганистана 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия 1 декабря доставит в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили ТАСС во вторник в посольстве РФ в Кабуле.

"Мы подтверждаем [прибытие гуманитарной помощи] 1 декабря", - отметили в диппредставительстве.

Россияне, граждане стран ОДКБ и афганские студенты, обучающиеся в России, будут вывезены из Афганистана 1 декабря, сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

"Будут вывезены афганские студенты, направляющиеся на обучение в Россию, российские граждане и граждане стран ОДКБ", - отметили в диппредставительстве.

Самолеты Ил-76 ВКС России 18 ноября вывезли из Афганистана более 200 граждан РФ, Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана. Также они доставили в Кабул свыше 36 тонн гуманитарного груза.

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