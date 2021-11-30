Лавров заявил, что США окружили РФ военными базами и нагнетают истерию у ее границ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки окружили РФ своими военными базами и постоянно нагнетают истерию у российских границ. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны. И тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия", - указал глава дипведомства.

По словам министра, голословные заявления западных партнеров "сыплются как из рога изобилия", но ни одного доказательства представлено не было.

"Попытка Запада сохранить свою гегемонию любой ценой противоречит объективному ходу истории, потому что есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть центры роста и в Африке, и в странах Латинской Америки и Азии. Формируется многополярный миропорядок, где будут несколько центров экономического роста, политического влияния. И не учитывать эту объективную тенденцию означает идти против естественного хода истории. Мы будем выступать за то, чтобы весь многосторонний процесс концентрировался на поиске договоренностей и консенсусных решений", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, то российская сторона готова к поиску компромиссов и не раз доказывала свою договороспособность.

По словам Лаврова, США и их союзники внедряют откровенно конфронтационные схемы в АТР, направленные на сдерживание других стран.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе, где до недавнего времени преобладали позитивные, конструктивные, объединительные тенденции, тенденции на поиск консенсуса и компромисса, внедряются откровенно конфронтационные схемы на сдерживание одних стран другими странами", - сказал он.

Тем не менее, продолжил Лавров, у Москвы есть партнеры, которые разделяют ее подходы: "Это и наше ближайшее окружение. Это и ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, но и более широкие партнерства, прежде всего, ключевая евразийская организация - ШОС и такое новое объединение как БРИКС".

"Сохраняет свое значение и "тройка" - Россия, Индия, Китай. Мы называем ее РИК. Совсем недавно состоялась видеоконференция. Мы одобрили развернутый документ. Продолжаем выступать за демократизацию международных отношений", - отметил министр.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.