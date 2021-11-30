Комитеты СФ поддержали представленных кандидатов на посты прокуроров пяти регионов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании во вторник поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров пяти регионов, включая Санкт-Петербург и Республику Башкортостан.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуру Виктора Мельника на должность прокурора Санкт-Петербурга, Алексея Павлова - на должность прокурора Пензенской области, Игоря Пантюшина - на должность прокурора Республики Башкортостан. Кроме того, на должность прокурора Вологодской области поддержана кандидатура Андрея Тимошичева и на должность прокурора Ивановской области - Олега Юрасова.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.