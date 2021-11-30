Лавров считает, что большая часть современных проблем является результатом авантюр Запада

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нынешние проблемы в мире зачастую являются последствиями провальных авантюр коллективного Запада, в особенности тех, что предпринимались в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Полностью игнорируется, что очень большая часть сегодняшних проблем создана тем самым коллективным Западом. Посмотрите на последствия тех авантюр, которые Запад предпринимал и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии пытался то же самое сделать. Результат - резкий всплеск терроризма, огромные волны нелегальной миграции, которые захлестнули Европу и продолжаются до сих пор, и, конечно же, расшатывание стабильности в Сахаро-Сахельской зоне", - сказал он.

Министр также отметил, что западные партнеры никак не могут избавиться от ощущения собственного превосходства, которое сопровождало их более чем 500 лет. По его словам, они до сих пор думают, что все остальные должны подчиняться их решениям. Лавров подчеркнул, что Россия не хочет, чтобы философия подобного рода утверждалась на международной арене.