Нового главу Прокопьевска назначили после скандального корпоратива его предшественника

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы города Прокопьевска в Кузбассе, где прежний мэр Вячеслав Старченко был отправлен в отставку за проведение торжественного банкета в день взрыва на шахте "Листвяжная", назначен Максим Шкарабейников. Ранее он руководил администрацией соседнего муниципалитета, сообщили ТАСС в пресс-службе Прокопьевска.

"Исполняющим обязанности главы Прокопьевска назначен Максим Шкарабейников, он был главой соседнего города Киселевска. Он досрочно сложил полномочия, совет депатутов Киселевского городского округа принял его отставку и с сегодняшнего дня он и.о. главы Прокопьевска", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства также добавила, что о судьбе Старченко и о его дальнейшем трудоустройстве на новом месте ничего не известно.

Скандал

Ранее в соцсетях появились видеозаписи с торжественного банкета, проходившего вечером 25 ноября, после взрыва на "Листвяжной" и устроенного якобы по случаю инаугурации Старченко, которая прошла днем того же дня. К тому моменту уже было известно о том, что на шахте погибли люди и в регионе был объявлен трехдневный траур. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осудил всех пришедших на банкет и сообщил, что Старченко отстранен от должности, позднее его исключили из партии "Единая Россия". Сам Старченко заявил телеканалу "РЕН ТВ", что видео является фейковым и он намерен встретиться и объясниться с губернатором, а также обратиться в правоохранительные органы. Давать комментарии ТАСС экс-мэр отказался.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября. В результате инцидента 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей. По факту ЧП возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.