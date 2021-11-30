В КПРФ официально не комментируют сообщения о госпитализации Рашкина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Секретарь ЦК КПРФ, глава пресс-службы партии Александр Ющенко во вторник не стал официально комментировать ТАСС информацию СМИ о госпитализации депутата Госдумы Валерия Рашкина.

"Ничего у меня нет, никакой информации. Больница - личное дело каждого", - сказал он, заметив, что Рашкин сам при желании сообщит о своем самочувствии.

Ющенко также не стал комментировать сообщения об иске, якобы поданном Рашкиным к Госдуме и председателю думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе из-за того, что на заседания при рассмотрении вопроса о лишении его неприкосновенности не были допущены адвокаты.

Госдума на прошлой неделе дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.