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В КПРФ официально не комментируют сообщения о госпитализации Рашкина

Глава пресс-службы партии Александр Ющенко отметил, что депутат сам при желании сообщит о своем самочувствии
Валерий Рашкин Александр Щербак/ТАСС
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Валерий Рашкин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Секретарь ЦК КПРФ, глава пресс-службы партии Александр Ющенко во вторник не стал официально комментировать ТАСС информацию СМИ о госпитализации депутата Госдумы Валерия Рашкина.

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"Ничего у меня нет, никакой информации. Больница - личное дело каждого", - сказал он, заметив, что Рашкин сам при желании сообщит о своем самочувствии.

Ющенко также не стал комментировать сообщения об иске, якобы поданном Рашкиным к Госдуме и председателю думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе из-за того, что на заседания при рассмотрении вопроса о лишении его неприкосновенности не были допущены адвокаты.

Госдума на прошлой неделе дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

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