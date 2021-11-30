Парламент Кабардино-Балкарии поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов

Выступая на заседании, министр здравоохранения региона Рустам Калибатов обратился к депутатам парламента и попросил поддержать законопроект. "Каждый должен подумать о своих близких, родных и населении республики", - сказал он.

Так, 43 человека проголосовали за, 11 депутатов оказались против, воздержался один человек. "Постановление принято", - подтвердила председатель парламента Кабардино-Балкарской Республики Татьяна Егорова.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов отметил, что несмотря на то, что число заболевших за последние недели в целом снизилось благодаря принятым федеральным мерам, смертность в республике растет. "Ситуация улучшается, но эффект, который был от мер, он временный. И мы предполагаем, что темпы снижения остановятся. <...> У нас идет рост смертности. Заболеваемость в основном прогрессирует среди возрастной категории - "60 плюс", - сказал он.

Пагов также предупредил, что в ближайшие недели перед системой здравоохранения может стать проблема "наложения гриппа и коронавируса", в результате чего смертность может вырасти. Руководитель управления Роспотребнадзора отметил, что в республике крайне невысокие темпы вакцинации. "Среди студентов -15%, это законченный курс вакцинации, среди "60 плюс" - 35% от плана", - пояснил он.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.