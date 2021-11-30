Постпред РФ: США снимут санкции с Ирана в обмен на возвращение к ядерной сделке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтвердили готовность снять американские санкции с Ирана в обмен на его возвращение к выполнению условий ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, СВПД). Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США подтвердили свою готовность снять все санкции, противоречащие СВПД, в обмен на возвращение Ирана к полному выполнению [условий] СВПД", - отметил он. "Однако в многосторонней дипломатии дьявол кроется в деталях. Конкретный список санкций, которые будут сняты, подлежит обсуждению", - добавил постпред РФ.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене. Переговоры приостанавливались в июне из-за выборов в Иране. Как отмечал Ульянов, заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) началось довольно успешно, переговорщики договорились о дальнейших шагах.