Захарова призвала ФРГ "не держать двери" для РФ, а выполнять обязательства по Украине

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Немецкой дипломатии следует добиться выполнения Киевом минских договоренностей, а не "держать открытыми двери" для диалога по деэскалации на Украине для России, сопровождая этот призыв угрозами. Об этом официальный представитель МИД РФ написала во вторник в своем Telegram-канале.

"Двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас. <...> Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", - отметила Захарова.

И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас во вторник предупредил Россию о последствиях в случае агрессивных действий в отношении Украины. По его мнению, необходимо предпринять шаги по деэскалации ситуации, что возможно только посредством диалога.