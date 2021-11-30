Лавров рассчитывает, что членство Бразилии в СБ ООН расширит ее сотрудничество с Россией

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Членство Бразилии в Совете Безопасности ООН даст новые возможности для сотрудничества с Москвой, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой.

"Новые возможности открываются в связи с тем, что с 1 января [2022 года] Бразилия будет членом Совета Безопасности ООН, и я уверен, что это добавит новых направлений нашему тесному партнерству", - сказал он.

Министр также подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с Бразилией, сказав, что отношения между двумя странами "традиционно развиваются на основе дружбы и взаимного уважения".

"Бразилия - наш стратегический партнер, мы тесно сотрудничаем и в различных двусторонних форматах, которые во многом уникальны, а также в рамках ООН, Группы двадцати, БРИКС", - заявил он.

В свою очередь, глава МИД Бразилии выразил мнение, что Россия и Бразилия продолжат курс на укрепление сотрудничества с учетом того, что в 2022 году истекает президентский срок нынешнего главы государства Жаира Болсонару.

Состав Совета безопасности ООН

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ станут новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН.

Всего в Совете Безопасности ООН пять постоянных и 10 непостоянных членов, избираемых на два года. Выборы проводятся каждый год, по их итогам сменяется половина непостоянных членов Совбеза. Обычно голосование, как и в этом году, проводится на безальтернативной основе. Однако каждую страну должны поддержать не менее двух третей стран ООН.

В новость была внесена правка (13:41 мск) - исправлена опечатка в лиде, правильно - Карлусом.