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Пандемия COVID-19

Депутаты Воронежской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Отзывы на законопроект в Госдуму также направили губернатор области и Общественная палата региона

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы проголосовали за поддержку внесенного в Госдуму федерального законопроекта, регулирующего использование QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам прошедшего во вторник заседания облдумы.

"Депутаты дали отзывы на проекты федеральных законов. В том числе положительный отзыв получил законопроект, который внесен правительством РФ в Государственную думу и касается использования QR-кодов в общественных местах. Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента также направили губернатор Воронежской области и Общественная палата региона", - сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
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