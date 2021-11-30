Лавров заявил, что Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Страны Запада не первый год провоцируют Украину и другие страны на антироссийские действия, втягивание новых государств в НАТО - ярчайший пример таких действий. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я могу подтвердить то, что уже известно достаточно хорошо: Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину, на антироссийские действия", - сказал глава дипведомства. По его словам, втягивание стран постсоветского пространства в НАТО служит этому "ярчайшим примером", поскольку Западу прекрасно известно отношение Москвы к "этим стараниям".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Подстрекательства к применению силы в Донбассе

Запад подстрекает нынешние власти Украины к применению силы в Донбассе, добавил он. "В условиях, когда киевский режим лихорадочно ищет какие-то способы отвлечь внимание от своей неспособности решать экономические, социальные проблемы населения, урегулировать мирным путем конфликт в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями, Запад дает ему подсказку и всячески подзуживает инстинкты киевской власти в отношении использования военных действий в Донбассе", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что все это создает прямую угрозу безопасности России. "Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент [РФ Владимир] Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности", - добавил глава МИД.

По словам министра, в зоне конфликта на востоке Украины Киев использует запрещенные минскими договоренностями вооружения. РФ не исключает того, что киевский режим сорвется в военную авантюру, заявил Лавров. "Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине у линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке возрастающего числа западных инструкторов. Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники, - отметил министр. - Мы просто не имеем права исключать, что киевский режим сорвется на военную авантюру".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.