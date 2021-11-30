Исследование: рейтинг губернаторов в соцсетях возглавили Артюхов, Развожаев и Кадыров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Чечни Рамзан Кадыров возглавили ТОП-20 российских глав регионов, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей социальных медиа. Об этом говорится в докладе, который представили во вторник в ТАСС директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

"По мнению опрошенных жителей регионов, в ТОП-3 по управленческой эффективности входят губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров", - отмечается в исследовании.

Лидеры представлены одновременно в нескольких категориях. Так, Артюхов занимает первое место в трех категориях ("Доверие к власти", "Социальная ориентированность", "Экономическое развитие"), а Кадыров присутствует в тройке лидеров во всех семи категориях ("Доверие к власти", "Социальная ориентированность", "Экономическое развитие", "Политический менеджмент", "Здравоохранение и борьба с пандемией коронавируса", "Цифровизация, "Инфраструктура и среда обитания").

Как подчеркивают авторы доклада, исследование полностью основано на анализе объективных данных. Помимо социологического опроса, который проводился с 21 по 31 октября 2021 года и охватил 11,6 тыс. респондентов в 20 регионах, были в этот же период проанализированы персональные аккаунты губернаторов в соцсетях "ВКонтакте", "Фейсбук", "Инстаграм", "Одноклассники" и оценены реакции пользователей (лайки, комментарии, репосты).

Прямые эфиры и оперативное решение вопросов

По данным исследования, наибольшей поддержкой населения пользуются две самые активные в соцсетях группы глав субъектов РФ - "технократы" и главы национальных республик. "Именно эти два типа глав регионов интенсивно используют социальные медиа для эффективной коммуникации с населением и элитами своих регионов. При этом "технократы" и главы национальных республик, уделяющие максимальное внимание своему образу в социальных медиа, преобладают и в ТОП-20 губернаторов, составленном на основе социологического опроса", - отмечают эксперты.

Контент-анализ показывает, что большинство руководителей из ТОП-20 формируют свою информационную активность в соцсетях в соответствии с президентскими KPI (Key Performance Indicators - ключевые показатели деятельности), в их аккаунтах преобладает контент, связанный с выполнением задач в рамках национальных проектов.

Через свои аккаунты главы регионов из ТОП-20 оперативно отвечают на запросы граждан, напрямую получают информацию о положении дел, ставят задачи по решению локальных проблем чиновникам и контролируют их исполнение. Также губернаторы используют соцсети для непосредственной коммуникации с гражданами. Это, например, прямые линии (включая прямые эфиры в социальных сетях), непосредственные встречи с избирателями (с освещением хода встреч и их результатов).

Об исследовании

В рейтинге фигурируют 20 глав российских регионов, наиболее успешных в социальных медиа. Исследование показывает, как успешная работа губернаторов в социальных сетях влияет на восприятие глав субъектов населением. Подобный рейтинг в РФ составлен впервые.

В ТОП-20 также вошли губернаторы Чукотки, Белгородской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Астраханской, Свердловской, Амурской, Мурманской областей, Адыгеи, Тувы, Калмыкии, Карелии, Карачаево-Черкессии, Ставропольского края и Камчатки.

Проведенный социологический опрос показал, что выше всего собственных глав регионов оценивают в ЯНАО, Чечне, Севастополе, Белгородской области, Чукотском автономном округе, Туве и Ингушетии.