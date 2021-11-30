Путин заявил, что Россия не стремится жить "за крепостными стенами"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия не стремится построить "экономическую крепость" и "жить за крепостными стенами", а повышает уровень экономического суверенитета. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Так он ответил на замечание представителя инвестиционного фонда из Лондона, что "среди международных инвесторов, в особенности инвесторов в долговые инструменты, облигации, стало популярно выражение, что Россия построила некую экономическую крепость среди развивающихся стран".

"Вы сказали, что мы создали экономическую крепость, - если так говорят, хорошо, - но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше. И мы будем добиваться этого в том числе и за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире", - сказал Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".