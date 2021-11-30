{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Путин: РФ испытывает озабоченность из-за проведения у ее границ незапланированных учений

РФ испытывает озабоченности из-за проведения у ее границ незапланированных учений - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Путин: хакерских атак с территории РФ проводится в разы меньше, чем из других стран
Президент надеется на позитивные результаты работы экспертных групп РФ и США по кибербезопасности
Читать полностью