Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответной мерой на действия Запада

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка гиперзвукового оружия стала вынужденным ответом на действия Запада, создающие угрозу для страны.

Выступая во вторник на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", президент отметил, что в 1990-е годы отношения России и Запада были "почти идиллические", однако, несмотря на просьбы и предупреждения Москвы, инфраструктура НАТО подошла к российским границам. "Дело дошло до того, что в Польше и Румынии теперь размещаются системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят - МК-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" - ударные системы. Но это же создает для нас угрозы", - сказал Путин.

"В ответ мы вынуждены были начать разработку гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - подчеркнул он.

Россия знает об успехах США в создании гиперзвукового оружия, хотя "никто об этом не шумит", заявил Путин.

Президент надеется, что на Западе возобладают здравый смысл и ответственность, чтобы не нарушать красные линии.