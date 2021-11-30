Совет российских соотечественников во Франции заявил, что поддержит развитие проектов с РФ

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Новый состав Координационного совета российских соотечественников во Франции планирует уделить особое внимание развитию российско-французских проектов в области здравоохранения. Об этом сообщил ТАСС во вторник Георгий Шепелев, переизбранный на пост председателя совета на новый срок.

"Мы приняли решение, что нужно активно развивать российско-французские проекты, особенно в области здравоохранения, - отметил он. - Речь идет, прежде всего, о развитии гражданских инициатив, связанных с борьбой с коронавирусом".

По его словам, совет также "окажет поддержку русскоязычным врачам".

Шепелев отметил, что совет видит своей задачей популяризацию знаний о новом коронавирусе и поддержку тех, кто переболел ковидом.

В новый состав координационного совета избрано 25 членов. В него вошли представители различных сфер гражданского общества и разных поколений русской эмиграции. "В этом году стало гораздо больше молодежи, появилась целая молодежная группа", - отметил собеседник агентства.

Акцент на культуру

Руководитель комиссии культурных проектов и фестивалей Координационного совета Анастасия Гай отметила в беседе с ТАСС, что ее приоритетной задачей является "объединение усилий различных ассоциаций, которые работают в этой сфере". "Необходимо, чтобы эти ассоциации могли взаимодействовать, создавать общие проекты, приглашать российских артистов", - указала она.

Она подчеркнула, что важная задача - систематизировать информацию о субсидиях и грантах, выделяемых на проекты в области культуры, "причем как со стороны России, так и со стороны Франции".

"Моя мечта - организовать во Франции европейский форум культуры российских соотечественников", - призналась Гай. "Это позволило бы объединить ассоциации, которые работают в сфере культуры. На встречах с коллегами из других стран мы могли бы договориться о том, как наладить сотрудничество и осуществлять совместные проекты", - подчеркнула Анастасия Гай.