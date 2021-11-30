План против "омикрона" и право на новый срок. Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Серьезность последствий распространения омикрон-штамма коронавируса станет понятна в ближайшие недели, но он уже поставил под вопрос темпы восстановления мировой экономики, заявил во вторник президент России Владимир Путин. В связи с этим он поручил правительству обновить план действий и вновь призвал мировое сообщество объединить усилия.

Отвечая на вопросы на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!", президент подчеркнул, что российские власти не стремятся "красиво выглядеть на бумаге" и "жить за крепостными стенами", рассказал, что планирует посетить открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году, и подтвердил, что не определился относительно выдвижения на новый срок.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О штамме "омикрон"

"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса <...>".

"Прошу правительство в недельный срок <...> подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса".

"Вместе с тем, учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща <...>". "Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса".

О рисках инфляции

"Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии". Ценовой кризис на глобальном энергетическом рынке уже привел к рискам дальнейшего роста цен на продовольствие, в том числе в РФ, где продовольственная инфляция уже "где-то под 10%".

Об экономической политике России

"Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень": рост ВВП по итогам года может составить 4,2%, рынок труда уже полностью восстановился, а фондовые индексы превысили допандемийный уровень.

О защите инвестиций в фондовый рынок

Правительство России должно подготовить предложения по налоговым вычетам при долгосрочных вложениях в российские ценные бумаги и софинансировании таких накоплений государством. "При этом подчеркну, <...> нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути, речь идет о механизме, аналогичном <...> системе страхования банковских вкладов".

Об иностранных инвесторах

Россия заинтересована в иностранных инвестициях, в том числе в высокотехнологичных сферах: "Мы рассчитываем, что наши инвесторы оценят наши усилия и с доверием отнесутся к нашим планам".

"Для инвесторов, я думаю, очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом, не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра".

О новых мерах поддержки

В приоритете властей поддержка наиболее пострадавших отраслей экономики и уязвимых категорий населения. "Исходя из наших финансовых возможностей будем прорабатывать и другие решения на этот счет".

При этом все меры поддержки "укладываются в рамки бюджетных параметров" и, таким образом, "не имеют инфляционных последствий".

В качестве одной из таких мер следует как минимум на шесть месяцев продлить механизм возмещения малому и среднему бизнесу банковской комиссии при продаже товаров и услуг физическим лицам.

Об экологии

К вопросам, связанным с экологией, следует подходить "не как начетчик какой-то, а как человек, думающий, как решить проблему, а не думающий о том, как объяснить или оправдать то, что мы чего-то не можем добиться".

Комментируя исследование, авторы которого предложили человеку будущего отказаться от кофе и мяса, сократить число гигиенических процедур и полетов на самолете: "Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, если бы мы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу, и если бы мы использовали какие-то продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом".

О цифровизации

Цифровая трансформация должна дать серьезный экономический эффект, но необходимо "определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных", а "если смотреть шире, прав и свобод граждан": "В целом нужно соблюсти баланс между свободой предпринимательства, распространением информации и интересами государства и граждан с тем, чтобы цифровые платформы не злоупотребляли ничем".

Об отношениях с Китаем

Россия не встревожена растущей мощью Китая и не будет в отношениях с ним руководствоваться интересами третьих стран: "Меня пугают Китаем начиная с 2000 года".

"С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая. Она уже поменялась: отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные, <...> противоречащие нормам международного права".

Москва поддерживает усилия китайских друзей в рамках стратегии "Один пояс - один путь" и не исключает наращивания совместной работы в третьих странах: "Она уже идет, но и расширение ее возможно. Почему? Потому что у нас примерно одинаковые подходы и принципы".

О новом сроке