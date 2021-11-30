Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность главы Таганрога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на должность главы администрации города Таганрога, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Наивысшее количество баллов по итогам профессионального тестирования и собеседования, в котором претенденты изложили свои планы по развитию Таганрога, получили Михаил Солоницин и Ольга Терещенко. Конкурсной комиссией данные кандидатуры будут предложены депутатам городской думы для рассмотрения и принятия решения о назначении одной из них на должность главы администрации города", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что с 15 по 19 ноября в конкурсную комиссию было подано пять заявлений, однако затем один из претендентов отозвал свое заявление. В конкурсе участвовали директор ООО "Ниагара-Юг" Владимир Кириченко, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Солоницин, декан факультета экономики и права Таганрогского института имени А. П. Чехова филиала ФГБОУ ВПО "РГЭУ (РИНХ)" Ирина Стеценко, заместитель главы администрации Неклиновского района по социальным вопросам Ольга Терещенко.

В начале октября стало известно, что глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий оставляет свою должность. Лисицкий занимал этот пост с 2016 года.