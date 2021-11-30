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Полянский: РФ отмечает риски боевых действий между Израилем и палестинскими группировками

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН заявил, что перед международным сообществом стоят задачи "достижения стабилизации, оказания гуманитарного содействия палестинцам, а также создания условий для возобновления процесса палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе"

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Напряженность вокруг Западного берега реки Иордан и сектора Газа не снижается, сохраняются риски полномасштабных боевых действий между Израилем и палестинскими группировками. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"С тревогой наблюдаем за стагнацией в ближневосточном урегулировании, нерешенностью его центральней проблемы - палестинской, создающей постоянный очаг нестабильности для всего Ближнего Востока, - сказал Полянский. - Напряженность вокруг Западного берега реки Иордан и сектора Газа не снижается".

"По-прежнему сохраняются риски полномасштабных боевых действий, подобных военной эскалации, которую мы наблюдали в мае этого года", - отметил дипломат.

По его словам, перед международным сообществом остро стоят первоочередные задачи "достижения стабилизации, оказания гуманитарного содействия палестинцам, а также создания условий для возобновления процесса палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе".

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

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РоссияИзраиль
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