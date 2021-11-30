Россия и Вьетнам настроены на дальнейшее продвижение отношений партнерства

В заявлении подтвержден "обоюдный настрой на дальнейшее продвижение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства" и отмечено стремление "к дальнейшему углублению двусторонних отношений и их выведению на новый уровень".

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фук по итогам переговоров в Москве выступили с заявлением, в котором изложили видение развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам опираются на многолетние традиции дружбы и взаимовыгодной кооперации, заложенные предыдущими поколениями. Они прошли испытание временем, не подвержены конъюнктурным колебаниям и являются примером взаимоуважительного сотрудничества, отвечающего коренным интересам народов двух стран", - подчеркивается в документе.

Президенты заверили, что "укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире". "Россия и Вьетнам выстраивают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства на основе взаимного доверия, принципов суверенного равенства государств, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, невмешательства во внутренние дела государств, неприменения силы или угрозы силой, урегулирования споров мирными средствами, а также других положений Устава ООН и международного права", - подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что "РФ и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга", а "развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны". При этом констатируется "близость или совпадение подходов России и Вьетнама к большинству вопросов международной и региональной повестки", высказывается намерение продолжать взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Отдельным пунктом в заявлении лидеров выделены планы ведения диалога на различных уровнях. Так, стороны собираются проводить "регулярный обмен визитами на высшем и высоком уровнях, встречи "на полях" международных форумов, другие возможные контакты", активизировать контакты парламентариев, "поддерживать интенсивные контакты по линии правительств, министерств и ведомств, региональных органов власти, партийных и общественных организаций, поощрять расширение молодежного взаимодействия".

В этой связи Россия и Вьетнам подтвердили готовность повышать эффективность реализации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом для увеличения роста объемов товарооборота. Кроме того, стороны условились поощрять взаимные капиталовложения в электроэнергетике, в том числе возобновляемой, промышленности, добыче полезных ископаемых и проч. Стороны также договорились углублять взаимодействие в сфере ТЭК, расширять кооперацию по строительству газовых электростанций, поставкам во Вьетнам сжиженного природного газа с созданием соответствующей инфраструктуры. По итогам переговоров президенты условились создавать благоприятные условия для расширения деятельности российских и вьетнамских нефтегазовых компаний на территориях двух государств.

Согласно заявлению, Россия и Вьетнам будут и впредь наращивать сотрудничество в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, кредитно-финансовой сфере. В документе также говорится о продолжении взаимодействия в сфере создания электронного правительства. Кроме того, как указано в заявлении, Россия и Вьетнам поощряют активизацию прямых связей между регионами, включая регионы Сибири и Дальнего Востока России.

Россия и Вьетнам выступают за углубление региональной экономической интеграции, включая проект Большого Евразийского партнерства, говорится в совместном заявлении.

"Стороны выступают за углубление региональной экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной взаимосвязанности, включая проект Большого Евразийского партнерства, а также за укрепление экономических связей между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества", - говорится в тексте документа.

Работа под эгидой ООН

Страны выступают за разработку под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, сообщается в заявлении.

"Россия и Вьетнам выступают за скорейшую разработку под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в этой сфере", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, как указано в документе, "оба государства подчеркивают важность наращивания взаимодействия между Россией и АСЕАН в области обеспечения международной информационной безопасности, а также в рамках Диалога Россия - АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информационно-коммуникационных технологий". При этом стороны в целом поддерживают укрепление центральной роли АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно заявлению, Россия и Вьетнам исходят из того, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасности других, "в том числе путем расширения действующих или создания новых закрытых военно-политических альянсов". "Оба государства подтверждают готовность способствовать объединению усилий мирового сообщества для противостояния традиционным и новым вызовам безопасности, включая терроризм, транснациональную преступность, вооруженные конфликты, территориальные споры, провоцирование извне государственных переворотов, незаконное производство и оборот наркотических средств, изменение климата, эпидемии", - следует из текста.

Россия и Вьетнам также продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и выражают поддержку международным усилиям по контролю над вооружениями, выступают за продолжение консультаций ядерной "пятерки" с государствами - участниками Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии.

Взаимодействие в ВТС

Россия и Вьетнам намерены укреплять взаимодействие между силовыми ведомствами и правоохранительными органами двух стран, а также в сфере обороны и военно-технического сотрудничества, отмечается в тексте заявления.

"Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах России и Вьетнама и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом", - подчеркивается в заявлении. В нем сказано, что Москва и Ханой "продолжат углублять взаимодействие в сфере обороны и безопасности, военного и военно-технического сотрудничества на основе международного права в интересах мира и стабильности в регионе и в мире".

"Стороны будут поддерживать регулярные контакты по линии оборонных и силовых ведомств, в том числе на уровне руководства; расширять профильное взаимодействие, связи в сфере подготовки кадров; совершенствовать работу кооперационных механизмов и правовую базу в целях содействия развитию эффективного сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - отмечено в документе. Также закреплено намерение продолжить "наращивать обмены в рамках стратегического диалога в сфере обороны, прилагать совместные усилия для повышения эффективности деятельности российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству".

Путин и Нгуен Суан Фук заверили, что их страны "будут дополнительно укреплять взаимодействие между аппаратом Совета безопасности РФ и Министерством общественной безопасности СРВ, а также между другими силовыми ведомствами и правоохранительными органами двух государств".

Также зафиксированы планы продолжить развивать комплексное взаимодействие в сфере международной информационной безопасности "для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности".