Россия предложила созвать министерскую встречу "квартета" по Ближнему Востоку

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Россия призывает партнеров по ближневосточному "квартету" (РФ, США, ООН и ЕС) положительно отреагировать на инициативу созыва министерской встречи в данном формате. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Намерены и дальше работать над активизацией деятельности "квартета", призываем наших коллег по "четверке" положительно откликнуться на наши известные инициативы, в том числе по проведению министерской встречи, а также консультаций в расширенном формате с участием региональных государств, - сказал Полянский. - Одновременно рассчитываем на поддержку этих начинаний со стороны международного сообщества".

Он отметил, что Россия продолжает взаимодействие со всеми сторонами и заинтересованными международными и региональными игроками.

"23 ноября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента [Государства Палестина] Махмуда Аббаса, в ходе которой была подтверждена наша принципиальная позиция по ближневосточному урегулированию в пользу двугосударственного решения в рамках утвержденных международных параметров, - обратил внимание дипломат. - С палестинской стороны была также подтверждена готовность к диалогу на общепризнанной основе".

Первый заместитель постпреда России отметил, что на этом фоне продолжаются "чреватые опасными последствиями незаконные односторонние действия: конфискация и снос палестинской собственности, строительство поселений, произвольные аресты и задержания, нарушение статуса святых мест".

"Глубокую озабоченность вызвало объявление о планах Израиля по расширению поселенческой активности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме в районе Гиват-Хаматос, - сказал он. - Продолжение возведения поселений и намерение вдвое увеличить к 2026 году численность израильтян, проживающих в долине реки Иордан, могут расцениваться как де-факто аннексия большей части оккупированной палестинской территории".

Россия, как заявил дипломат, придает большое значение "оказанию комплексного гуманитарного содействия нуждающимся на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также палестинским беженцам в соседних арабских странах".