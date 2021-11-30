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Высокопоставленные дипломаты России и Кубы отметили неприятие односторонних санкций

В МИД РФ сообщили, что в ходе встреч был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кубинского сотрудничества в различных областях

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в ходе своего визита на Кубу встретился с главой МИД карибской страны Бруно Родригесом, а также провел консультации с его первым заместителем Марселино Мединой Гонсалесом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также отметили неприятие практики применения односторонних санкций.

"Отмечено категорическое неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, в ходе встреч был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кубинского сотрудничества в различных областях. "В традиционно доверительной атмосфере проведен обстоятельный обмен мнениями по обширному кругу тем двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, отмечен дружеский характер взаимодействия России и Кубы на международных площадках на основе совпадающих позиций по ключевым проблемам современности", - добавили в МИД.

Дипломаты также констатировали успешное проведение недавно состоявшейся в Москве встречи сопредседателей российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - вице-премьера России Юрия Борисова и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса. В МИД РФ подчеркнули, что в ходе встречи "удалось разблокировать ряд проблемных вопросов и наметить пути дальнейшего развития сотрудничества в энергетической, транспортной, финансово-кредитной и других сферах". "В рамках бесед обсуждены также вопросы, связанные с преодолением последствий пандемии коронавируса и сотрудничеством профильных ведомств на этом направлении", - отметили в МИД.

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