Грызлов: Киев два года блокирует решения парижского саммита "нормандской четверки"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Украины не выполнили ни одного из обязательств, принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция), и блокируют все попытки Контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил ТАСС полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Украинская власть не выполнила ни одного из своих обязательств, принятых в нормандском формате. Более того, украинская сторона продолжает блокировать работу Контактной группы", - сказал Грызлов.

По его словам, Украина упорно отказывается давать гарантии мирного политического урегулирования конфликта и участвовать в диалоге о будущем постконфликтном статусе Донбасса в составе Украины. "На все предложения Донецка и Луганска по этому вопросу [Киев] не дает ни положительного, ни отрицательного ответа", - пояснил он.

Кроме того, продолжил полпред, заблокирована работа над внесенной Донбассом Дорожной картой по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, в которой предусмотрена последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах. "Киевом предпринимаются попытки обсуждать отдельные аспекты урегулирования, политически выгодные Украине, не раскрывая свое видение всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями", - отметил он.

"Таким образом, исполнение решений парижского саммита нормандского формата на протяжении двух лет неизменно блокируется, - подчеркнул Грызлов. - Пока им это удается".

Грызлов не стал высказывать свои предположения на вопрос, готово ли в принципе руководство Украины гарантировать проведение конституционной реформы для обеспечения особого статуса Донецка и Луганска. "Этот вопрос лучше задать самой украинской власти и лично президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", - сказал он.