Первые военно-морские учения Россия - АСЕАН открылись в Индонезии

БАНГКОК, 1 декабря. /ТАСС/. Первые в истории военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открылись в Индонезии. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в постоянном представительстве РФ при АСЕАН.

На церемонии открытия присутствовали постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов и посол России в Индонезии Людмила Воробьева. "Эти учения о мире, стабильности и процветании в регионе, - отметил Иванов. - Мы открываем новую страницу в нашем стратегическом партнерстве".

Со своей стороны командующий 1-м флотом ВМС Индонезии контр-адмирал Абдул Расиид заявил, что маневры "улучшат взаимодействие и взаимопонимание военных РФ и АСЕАН, а также укрепят дружбу между ними".

Военно-морские учения Россия - АСЕАН продлятся до 3 декабря в территориальных водах Индонезии в районе Северной Суматры. С российской стороны в них принимает участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Учения разделены на две фазы - виртуальную и морскую.

28 октября в режиме видеоконференции состоялся 4-й саммит Россия - АСЕАН. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между РФ и ассоциацией. По итогам саммита был принят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства. Лидеры одобрили решение о проведении первых в истории военно-морских учений РФ и АСЕАН.