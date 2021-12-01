Посол РФ сообщил, что Москва готовится вывезти еще одну группу афганских студентов

КАБУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Россия готовится вывезти еще одну большую группы афганских студентов, которые хотят продолжить обучение в российских вузах, заявил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"На очереди еще одна крупная партия гумпомощи и вывоз еще одной большой группы афганских студентов, они хотят продолжить очное обучение в нашей стране. Российским образованием в Афганистане очень дорожат", - сказал он.

Он отметил, что для этого была проделана большая и непростая работа, в которой с предельной самоотдачей участвовало все посольство.

"Как и в прошлый раз, нужно было собрать наших граждан, а теперь и афганских студентов по всему Афганистану, и самое главное, сделать так, чтобы слаженно отработать схему, при которой российским гражданам и афганским студентам будет гарантирован безопасный и комфортный выезд в Россию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что три российских военно-транспортных самолета Ил-76, участвующих в доставке гуманитарной помощи в Афганистан и эвакуации граждан РФ и стран - членов ОДКБ, в среду прибыли в аэропорт Кабула. Всего из Афганистана в ходе третьего этапа эвакуации будут вывезены более 380 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

Гуманитарная помощь

Жирнов заявил, что Россия готовит очередную поставку гуманитарной помощи в Афганистан.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации, Министерство обороны РФ отправило 1 декабря очередную крупную партию гуманитарной помощи афганскому народу. Военно-транспортной авиацией ВКС России в Кабул доставлено 36 тонн продовольствия", - сказал он.

"На очереди еще один "десант". Общий объем гуманитарных грузов превысит 100 тонн", - добавил дипломат.

Борьба с терроризмом

Кроме того, Жирнов отметил, что Талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) сложно эффективно бороться с терроризмом в Афганистане из-за нехватки финансовых средств.

"С сентября, через полтора месяца после того, как талибы заняли Кабул и загнали тогда террористов в подполье, ситуация, к сожалению, стала меняться в худшую сторону. У новых афганских властей сейчас нет денег, финансовые счета страны заморозили американцы, а западные санкции парализовали банковскую систему Афганистана. В таких условиях говорить об эффективной борьбе с терроризмом сложно", - сказал дипломат журналистам.

Ситуация в Афганистане

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, более половины населения страны (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что западные банки должны разблокировать национальные резервы Афганистана, прежде всего для гуманитарных нужд страны.

"Надо помочь афганскому народу, хотя бы афганские деньги разблокировать, которые хранятся на счетах в западных банках, прежде всего в США. Надо разблокировать, дать людям элементарные вещи решать. Хотя бы целевым образом разблокировать для решения гуманитарных вопросов: для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержки детей. Ведь можно целевым образом разблокировать, это не пойдет на оружие, да и оружие в Афганистане "Талибану" не нужно. "Талибану" там уже на миллиарды долларов оружия оставили", - отметил он, выступая во вторник на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

По оценке Путина, положение в Афганистане в настоящее врем очень сложное. "Сейчас не время и не место давать характеристику движению "Талибан", но "Талибан" контролирует ситуацию в стране", - сказал президент РФ, подчеркнув, что "необходимо посмотреть на шаг вперед".