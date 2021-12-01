Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею американского "Саммита за демократию"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею "Саммита за демократию", который США намерены провести в декабре.

"Нужно смотреть не только на форму объединения под какой-то идеей стран в таком формате, но, собственно, на саму идею. А сама идея опасна не только из-за своей лицемерности, потому что не могут говорить и учить демократии, свободе и правам человека страны, которые не просто их не соблюдают, а вообще ни во что не ставят [их] в своей повседневной жизни", - заявила Захарова в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что это мероприятие способствует разобщению мирового сообщества. По мнению Захаровой, под влиянием саммита "сколачивается очередная прозападная коалиция".

"Раз в 3-4 года появляются у наших западных партнеров реминисценции, появляются попытки заново или иначе посмотреть на свою старую, излюбленную концепцию - как поделить мир на "своих" и "чужих", - сказала она.

О саммите

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке, опубликованном Госдепом, фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Венесуэла в числе приглашенных также не указана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цель данного мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала форум "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".