Аксенов предложил привлекать к ответственности возбуждающих против россиян дела в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил привлекать к ответственности тех, кто "штампует" в Киеве уголовные дела в отношении граждан России. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

"Еще одна правовая пустышка от киевского режима: на Украине собрались заочно осудить заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. В марте 2014 года Денис Валентинович поддержал выбор народа Крыма, что ему теперь и пытаются поставить в вину. Думаю, что пора уже привлекать к ответственности тех, кто штампует подобные незаконные дела в отношении российских граждан", - написал Аксенов.

Сам Аксенов на Украине подозревается в совершении ряда преступлений, в частности "в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя", в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Киевский апелляционный суд накануне вынес решение о задержании Аксенова. Глава Крыма в ответ заявил, что будет ждать попытки Киева задержать его и указал на нелепость судебного решения.